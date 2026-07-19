Остроумные женщины, жизненные истории и шутки, которые попадают в точку. Женский стендап — это не «юмор только для женщин». Это смешно, узнаваемо и интересно. В этот вечер на сцене лучшие комикессы России, участницы стендап-шоу на ТВ и в онлайне (Женский стендап на ТНТ, Comedy Баттл, Открытый микрофон и другие проекты).