Возраст 18+
Стендап
Про событие
Остроумные женщины, жизненные истории и шутки, которые попадают в точку. Женский стендап — это не «юмор только для женщин». Это смешно, узнаваемо и интересно. В этот вечер на сцене лучшие комикессы России, участницы стендап-шоу на ТВ и в онлайне (Женский стендап на ТНТ, Comedy Баттл, Открытый микрофон и другие проекты).
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