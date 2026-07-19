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Женский стендап

Бар Настойкин, Садовая-Спасская улица, 12/23с2

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Остроумные женщины, жизненные истории и шутки, которые попадают в точку. Женский стендап — это не «юмор только для женщин». Это смешно, узнаваемо и интересно. В этот вечер на сцене лучшие комикессы России, участницы стендап-шоу на ТВ и в онлайне (Женский стендап на ТНТ, Comedy Баттл, Открытый микрофон и другие проекты).

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