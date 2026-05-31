«Женский круг» в формате лесного похода. Тебя ждёт путь длиной около 5–6 км, не спортивный маршрут, а пространство для замедления, дыхания, разговоров, тишины и возвращения к себе. Это встреча о связи с природой, телом и своей живой женской частью. Полнолуние пройдёт под Солнцем в Близнецах и Луной в Стрельце, временем движения, свободы, творчества и внутреннего раскрытия. Тема круга — вторая чакра, энергия творчества, чувств и жизненной силы. Во время похода будешь: — практиковать лесную терапию — работать с вниманием к телу и ощущениям — взаимодействовать с травами и природой — делать небольшие практики и медитации — останавливаться, слушать лес и себя — делиться, быть в кругу и поддержке Главной практикой станет сам путь. Иногда именно движение помогает сдвинуть то, что долго оставалось внутри. На маршруте тебя ждёт водопад, возьми с собой купальник и полотенце. Проведёшь символическую практику отпускания всего отжившего и ненужного. Встречу проведут: — Александра Статиенко — телесный психолог, мастер гавайского массажа Ломи ломи нуи, ведущая женских практик и авторских семинаров. — И специальный гость встречи — Юлия Сергеева, психолог, исследователь трав, телесных и духовных практик, глубоко работающая с природой как пространством восстановления и жизни. Этот круг — часть годового цикла из 12 встреч в дни полнолуния, посвящённых возвращению к себе и проживанию женских циклов через тело, природу и живое взаимодействие.