Женский круг полнолуния мая — это очная встреча на природе, посвящённая внутренней опоре, силе и ясности. 1 мая, в период Солнца в Тельце и Луны в Скорпионе, здесь соберутся, чтобы замедлиться, почувствовать себя и ответить на важные внутренние вопросы: на что я опираюсь, где моя сила и куда я её направляю. Центр круга — солнечное сплетение: пространство воли, устойчивости и осознания своего «зачем». Через практики, взаимодействие с природой и живым огнём участницы смогут глубже соединиться с собой, вернуть ощущение внутренней ясности и наполнить свои будущие действия энергией и смыслом. В программе встречи: • телесные и медитативные практики • работа с намерением через тело и присутствие • соединение с внутренней силой и осознанностью • практики в кругу и в парах • взаимодействие со звуком (в том числе медитация под арфу) • элементы арт-терапии и символическая работа (создание личного оберега) Практическая часть пройдёт с 12:00 до 17:00 в загородном доме у леса, с костром и живым природным пространством. При желании можно остаться вечером в баню. Женский круг — это пространство поддержки, живого общения и присутствия, где можно быть собой, делиться, проживать эмоции и находить отклик через взаимодействие с другими женщинами. Встречи проходят в дни полнолуния, когда энергия Луны усиливает чувствительность, интуицию и глубину внутренних процессов. Эта встреча подойдёт тем, кто: • чувствует потребность замедлиться и услышать себя • ищет внутреннюю опору и ясность • находится в точке выбора или изменений • хочет быть в поддерживающем женском пространстве • стремится к более глубокому контакту со своей природой и чувствами Что это даст: • более глубокое понимание своих внутренних состояний и циклов • ощущение устойчивости и опоры внутри • доступ к мягкой, но сильной энергии проявления • поддержку и вдохновение от круга • новые способы заботы о себе и взаимодействия с собой Ведущая: Александра Статиенко — телесный психолог, преподаватель, мастер гавайского массажа Ломи Ломи Нуи, пармастер, ведущая женских практик и авторских семинаров. Место: Новая Москва, загородное пространство Стоимость: 5000 рублей (баня — дополнительно 3000 рублей)