Женский круг — это серия из 12 встреч в течение года, проходящих в дни полнолуния. Каждая встреча сонастроена с энергией времени года и создаёт пространство для остановки, внутреннего диалога и поддержки. Это время замедления и уюта, когда важно заботиться о своём внутреннем и внешнем доме, создавая тепло и безопасность внутри себя. Январь — месяц Волка, символ внутреннего следа и ясного пути. Солнце в Козероге даёт структуру и зрелость, Луна в Раке — связь с чувствами и домом. В пространстве круга время создавать опору для мудрых решений, формировать намерения на год и работать с темой внутреннего света. Что будет: — соединение с седьмой чакрой (Сахасрара) — медитации и телесные практики — работа с выбором света и внутренней опорой — запись планов и намерений на 12 месяцев — создание личного оберега для ясного видения — плетение мандал из нитей под сопровождение Евдокии Валовой Растение круга: чабрец — помогает ясности ума, спокойному принятию и отпусканию. Ведущая: Александра Статиенко — телесный психолог, преподаватель и мастер гавайского массажа Ломи Ломи Нуи, ведущая практик и авторских семинаров