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Женский день со звёздами VK Видео

Депо.Москва, Лесная улица, 20с6

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Про событие

Женский день со звёздами VK Видео: разбор образа от Алексея Сухарева, open talk с Зоей Яровицыной и предсказания от «Натальной карты» 9 марта в фудмолле «Депо.Москва» гостей ждут встречи с медийными лицами, open talk-сессии, тематические активности и шанс выиграть планшеты и смартфоны. Мероприятие пройдёт в рамках масштабной акции «Весна», которая продлится с 2 по 23 марта. Программа дня: С 12:00 до 22:00 в гастроквартале развернутся интерактивные зоны: - Digital-предсказатель в стиле «Натальной карты»; - Селфи-зеркало для ярких фото; - Игра «Угадай звезду по фрагменту образа». Участники, прошедшие все локации до 17:00, получат купон для розыгрыша техники Samsung Galaxy. С 17:00 до 20:00 выступления звезд: - Open talk по мотивам шоу «ДаМы» с Зоей Яровицыной и Сауле Юсуповой; - Стендап-выступление от Кати Котофеевой; - Открытый разговор с Надей Сысоевой и Анеттой Орловой; - Модный разбор от стилиста Алексея Сухарева: индивидуальные советы по образам для посетительниц. В рамках акции «Весна» от VK Видео каждое воскресенье - новая тема: - 16 марта — «Музыка»: караоке-баттлы, танцы, выступления Iowa, Amirchik, Polives & Vshumilov; - 23 марта — «Зумеры»: встречи с Аминой Tenderlybae, Миланой Хаметовой, Никитой Сударем и RASA, а также концерт группы RASA.

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