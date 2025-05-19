Через лекцию, тело и танец ты мягко услышишь себя: где напряжение, а где — живость. Ты узнаешь, как психика говорит через тело от эксперта Московского Института психологии, и получишь практики, которые возвращают к себе. А биоданза (танцевально-двигательная практика) раскроет то, что не выразить словами: спонтанность, свободу, радость просто быть. Мероприятие организовано совместно с МИП — Московским Институтом Психологии. Ведущие: 1) Овчинникова Татьяна — практикующий психолог, сертифицированный гештальт-терапевт, телесно-ориентированный терапевт и арт-терапевт. Спикер Российского общества «Знание», старший преподаватель Московского Института Психологии. 2) Симма Богарт — автор и ведущая танцевально-двигательных практик, дипломированный психолог (МИСАО), аналитический психолог (МААП). Выпускница первой в России Школы танцедвигательной практики Biodanza. Практикует и исследует влияние движения и музыки на человека более 7 лет.