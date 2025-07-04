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Женская Комедия

Still Стендап клуб
улица Покровка, 17с5

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 450₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Ну что? Это женская комедия, проверка материала от популярных и прекрасных комикес современной комедии. Для тебя будут выступать девочки из Женского Стендапа, StandUp ТНТ,Labelcom и другие крутые телепроекты.

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