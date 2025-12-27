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  1. Москва
  2. События

Женская группа для тех, кто устал всё контролировать

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Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

Ты устала держать всё под контролем? Кажется, если расслабишься хотя бы на минуту, всё развалится.  Ты отвечаешь за настроение близких, за дела на работе, за атмосферу в доме. А внутри тишина и один вопрос — когда же можно будет отвечать только за себя. Контроль не делает тебя сильнее. Он изолирует. Он не даёт миру тебя касаться, а тебе — доверять. Пора перезагрузить этот паттерн.  Это безопасное пространство, где через специальные техники и осознанное ведение мы будем осторожно и бережно перезаписывать твой опыт доверия. Будешь работать с телом, потому что именно в нём живёт память всех твоих «нельзя расслабляться» и «нужно всё проконтролировать». Через практику глубокого присутствия и специально созданных условий ты сможешь на собственном опыте узнать, каково это — отпустить контроль и остаться в безопасности. Не в теории. В ощущениях. Что будет на практике: Глубокая настройка и создание безопасного пространства. Работа с паттернами контроля через осознанное движение и тишину. Практика доверия в парном взаимодействии с чёткими границами и поддержкой. Интеграция нового опыта. Это для тебя, если: Ты чувствуешь, что живёшь в постоянном напряжении и предсказуемости. Понимаешь, что контролируешь не только дела, но и свои чувства, и отношения. Хочешь снова научиться доверять себе, своему телу и миру. Готова исследовать свои границы не через ум, а через опыт. Формат глубокий и камерный. Количество мест строго ограничено 8 участницами. Это необходимо, чтобы сохранить качество внимания, глубину и безопасность для каждой.

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