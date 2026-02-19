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Женщины в музыке

Дом Липы, Бакунинская улица, 74-76к7

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+

Про событие

Это будет не сухая лекция, а разговор — живой, вдохновляющий и расширяющий оптику: о музыке, свободе, смелости и о том, как много женских голосов мы ещё только начинаем слышать. Женщины в музыке — кажется, что их много, но мы знаем слишком мало имён. Вместе с Ксюшей Хохловой, артистом, сонграйтером и педагогом школы музыки «Марс», ты будешь заполнять этот пробел. Вот что обсудят: — Женщины-виртуозы и композиторы классической музыки: Хильдегарда Бингенская, Клара Шуман и другие. — Как феминизм и борьба за женские права изменили мировую музыку: от Ареты Франклин до Рианны. — Дивы и музыкальные рекорды: Бейонсе, Шакира и Леди Гага. — Кто из женщин скрывался за мужскими псевдонимами, чтобы сделать карьеру.

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