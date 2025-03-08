Во время экскурсии, которая пройдёт не только по основной экспозиции музея, но и по выставке «При чём тут космос», ты узнаешь, какой вклад внесли женщины в развитие шифровального дела и какие шифры названы в честь своих изобретательниц. Как женщины изменили космическую индустрию и какие космические профессии обрели сегодня женское лицо? Также обсудишь, зачем императрицы и королевы придумывали свои шифры и почему их никто не мог взломать.