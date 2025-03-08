ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Женщины в криптографии: от изобретения шифров до взлома «Энигмы»

Ботаническая улица, 25с4

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 800₽
Возраст 14+
Необычное

Про событие

Во время экскурсии, которая пройдёт не только по основной экспозиции музея, но и по выставке «При чём тут космос», ты узнаешь, какой вклад внесли женщины в развитие шифровального дела и какие шифры названы в честь своих изобретательниц. Как женщины изменили космическую индустрию и какие космические профессии обрели сегодня женское лицо? Также обсудишь, зачем императрицы и королевы придумывали свои шифры и почему их никто не мог взломать.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста