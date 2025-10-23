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«Зелие»: фолк-плясовуха

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Бахни народной культуры с ансамблем «Зелие». Никаких цифровых ритмов, только первозданный фольклор, полный древнерусского драйва. Их голоса под звуки перкуссии пробуждают дух предков и отгоняют ящеров! Фолк-плясовуха — это программа, чтобы разбить танцпол под огненные славянские ритмы, и отдаться жару древних традиций. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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