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Про событие
Психологическая игра «Счастье закономерно», которая поможет распознать свои цели и желания, а главное — приблизиться к их осуществлению. Участники пойдут по определенному сценарию, будут рефлексировать на определенные темы и обмениваться результатами. Длительность игры: 3 часа. Ведущая: сертифицированный бизнес-коуч и психолог Юлия.
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