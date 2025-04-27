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3000₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Психологическая игра «Счастье закономерно», которая поможет распознать свои цели и желания, а главное — приблизиться к их осуществлению. Участники пойдут по определенному сценарию, будут рефлексировать на определенные темы и обмениваться результатами. Длительность игры: 3 часа. Ведущая: сертифицированный бизнес-коуч и психолог Юлия.

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