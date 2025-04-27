Психологическая игра «Счастье закономерно», которая поможет распознать свои цели и желания, а главное — приблизиться к их осуществлению. Участники пойдут по определенному сценарию, будут рефлексировать на определенные темы и обмениваться результатами. Длительность игры: 3 часа. Ведущая: сертифицированный бизнес-коуч и психолог Юлия.