ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Завтрак бурлака в «Белуге»

Белуга, Моховая улица, 15/1с1

Начало:

Завершение:

12100₽
Возраст 18+
Игры
Еда

Про событие

8 незнакомых людей соберутся за одним столом, чтобы познакомиться и пообщаться, попробовать блюда и сыграть в гастрономическую игру. В этот раз мероприятие пройдёт в ресторане «Белуга» за завтраком бурлака: это большой сет с килограммом чёрной икры, традиционными волжскими закусками и алкоголь. В честь дня рождения проекта каждый участник завтрака получит в подарок бутылку игристого Louis Vallon, Cremant de Bordeaux AOC Brut. В стоимость входит 13 закусок в формате шеринга и игра.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста