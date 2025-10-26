8 незнакомых людей соберутся за одним столом, чтобы познакомиться и пообщаться, попробовать блюда и сыграть в гастрономическую игру. В этот раз мероприятие пройдёт в ресторане «Белуга» за завтраком бурлака: это большой сет с килограммом чёрной икры, традиционными волжскими закусками и алкоголь. В честь дня рождения проекта каждый участник завтрака получит в подарок бутылку игристого Louis Vallon, Cremant de Bordeaux AOC Brut. В стоимость входит 13 закусок в формате шеринга и игра.