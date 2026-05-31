Возраст 14+
Игры
Про событие
Самый нежный период в году — май и начало лета, такое мечтательное и долгожданное. Именно таким оно приходит на острове Песни. В этот раз тебя приглашают немного остановиться и разделить с участниками маркета это время за чашкой чая. Полюбившаяся многими концепция чайной Зари, снова обрадует тебя в этом мае. Приходи пробовать разные сорта чая, стань частью чайной церемонии и встреть лето на Заре. Большой мультифандомный арт-маркет, который собирает самых ярких и творческих людей, даря возможность провести день в тысячной компании единомышленников и встретиться с любимыми творцами. А изобилие фандомов и мерча с их героями обрадует уникальной и авторской частичкой каждой из вселенных. Цена билета зависит от времени входа и наличия дополнительных подарков. Подробности об авторах и активностях: https://vk.com/artfestzarya
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи