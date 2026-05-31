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Заря

Тишинка
Тишинская площадь, 1 стр 1

Начало:

Завершение:

от 360₽ до 4450₽
Возраст 14+
Игры

Про событие

Самый нежный период в году — май и начало лета, такое мечтательное и долгожданное. Именно таким оно приходит на острове Песни. В этот раз тебя приглашают немного остановиться и разделить с участниками маркета это время за чашкой чая. Полюбившаяся многими концепция чайной Зари, снова обрадует тебя в этом мае. Приходи пробовать разные сорта чая, стань частью чайной церемонии и встреть лето на Заре. Большой мультифандомный арт-маркет, который собирает самых ярких и творческих людей, даря возможность провести день в тысячной компании единомышленников и встретиться с любимыми творцами. А изобилие фандомов и мерча с их героями обрадует уникальной и авторской частичкой каждой из вселенных. Цена билета зависит от времени входа и наличия дополнительных подарков. Подробности об авторах и активностях: https://vk.com/artfestzarya

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