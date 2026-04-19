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Зарисовки

Электрический переулок, 3/10с1

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Встречаются, чтобы вместе порисовать и пообщаться в уютном пространстве Cava галереи Пташок. Ждут желающих классно провести время в творческой компании. Совершенно необязательно уметь хорошо рисовать, важно одно — иметь желание порисовать для собственного удовольствия. Что будет на встрече: — рисовальные игры — эскизы с натуры — общение и новые знакомства Запись в ТГ

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