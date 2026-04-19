Встречаются, чтобы вместе порисовать и пообщаться в уютном пространстве Cava галереи Пташок. Ждут желающих классно провести время в творческой компании. Совершенно необязательно уметь хорошо рисовать, важно одно — иметь желание порисовать для собственного удовольствия. Что будет на встрече: — рисовальные игры — эскизы с натуры — общение и новые знакомства Запись в ТГ