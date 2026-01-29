Топовые комики соберутся на одной сцене, чтобы поделиться своими мыслями и сделать вам смешно. Монологи обо всем, только проверенные шутки и классная атмосфера! Честно, дерзко, актуально - успей увидеть и услышать это первым на съемке нового сезона шоу StandUp на ТНТ.