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Запись ТВ-программы Comedy Club | 19:00

Main Stage, Шарикоподшипниковская улица, 13с33

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Топовые комики соберутся на одной сцене, чтобы поделиться своими мыслями и сделать вам смешно. Монологи обо всем, только проверенные шутки и классная атмосфера! Честно, дерзко, актуально - успей увидеть и услышать это первым на съемке нового сезона шоу StandUp на ТНТ.

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