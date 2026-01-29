Возраст 18+
Стендап
Про событие
Топовые комики соберутся на одной сцене, чтобы поделиться своими мыслями и сделать вам смешно. Монологи обо всем, только проверенные шутки и классная атмосфера! Честно, дерзко, актуально - успей увидеть и услышать это первым на съемке нового сезона шоу StandUp на ТНТ.
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