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Замок

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

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Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Кино
Концерты
Вечеринки
Фестивали
Еда

Про событие

Новогодний фестиваль Замок by hangov3r. Тебя ждёт настоящая новогодняя сказка: — Две мощные сцены: лайв-выступления и электронная музыка — найдётся звук для каждого. — Новогодний кинозал: погрузись в атмосферу праздника с показом любимых праздничных фильмов — Волшебные угощения: Are Cafe уже готовят для тебя специальное новогоднее меню. — Ярмарка чудес: офлайн-маркет от брендов — идеальное место для поиска подарков. — Живая музыка: выступление рождественского хора подарит самое праздничное настроение. — Подарки от Деда Мороза! Да-да, он лично заглянет в Замок. — Конкурс на лучший новогодний костюм с крутыми призами FC / DC / 18+ Будь внимателен: наличие билета не гарантирует вход и не эквивалентно брони стола в ресторане. Забронировать стол можно по номеру телефона.

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