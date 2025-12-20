Новогодний фестиваль Замок by hangov3r. Тебя ждёт настоящая новогодняя сказка: — Две мощные сцены: лайв-выступления и электронная музыка — найдётся звук для каждого. — Новогодний кинозал: погрузись в атмосферу праздника с показом любимых праздничных фильмов — Волшебные угощения: Are Cafe уже готовят для тебя специальное новогоднее меню. — Ярмарка чудес: офлайн-маркет от брендов — идеальное место для поиска подарков. — Живая музыка: выступление рождественского хора подарит самое праздничное настроение. — Подарки от Деда Мороза! Да-да, он лично заглянет в Замок. — Конкурс на лучший новогодний костюм с крутыми призами FC / DC / 18+ Будь внимателен: наличие билета не гарантирует вход и не эквивалентно брони стола в ресторане. Забронировать стол можно по номеру телефона.