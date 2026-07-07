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Мастер-классы
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Про событие
Мастер-класс, где ты сможешь за одно занятие написать собственную картину. Подходит для людей без опыта рисования, художники помогают в процессе. Рисуем акрилом. Пьём вино. Все необходимые материалы и вино включены в стоимость. Бронь места на мастер-класс осуществляется по 50% предоплате. Холст 30/40 см. 4500 Холст 40/50 см. 5500
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