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Забалуй фест

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

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от 450₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Бал-маскарад в окружении звонких голосов и шума гитар. Под пёстрой маской никто не должен заметить, никто не должен узнать. Вместе с тобой: мемориал домашнему котёнку задача трёх тел тумба-юмба причудилось + коллажный мастер-класс Есть дресс-код. Самые яркие костюмы, самые броские украшения на тему: «шоу ужасов Рокки Хоррора».

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