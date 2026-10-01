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Бал-маскарад в окружении звонких голосов и шума гитар. Под пёстрой маской никто не должен заметить, никто не должен узнать. Вместе с тобой: мемориал домашнему котёнку задача трёх тел тумба-юмба причудилось + коллажный мастер-класс Есть дресс-код. Самые яркие костюмы, самые броские украшения на тему: «шоу ужасов Рокки Хоррора».
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