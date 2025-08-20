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Йога weekend

Калужская область (Боровский район), точное место уточняй у организатора

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22500₽
Возраст 18+

Про событие

Та самая поездка, где можно быть собой. Наслаждаться природой, как внешней, так и своей — внутренней. Этот ретрит — про возвращение в свою природу. Про женственность, которой не нужно быть «удобной». Про тело, которое чувствует и тишину, траву под ногами и внутреннюю свободу. Тебя ждут дни на берегу реки, йога для любого уровня (хатха йога, инь йога, йога нидра), баня и чан под открытым небом, творческие практики, прогулка на сапах, вечер у костра и многое другое. Стоимость включает трёхразовое питание, проживание, все практики, баню. Размещение в домиках на 1–4 человека. Сейчас можно забронировать место по предоплате 5000р. Преподаватель: Крецул Алёна - сертифицированный преподаватель хатха-йоги и медитации, организатор концептуальных мероприятий и ретритов. Забронировать мероприятие можно напрямую через телеграм.

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