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Йога-ретрит

2,5 часа от Москвы (Тверская область)

Начало:

Завершение:

25000₽
Возраст 6+

Про событие

Тебя приглашают на ментальную психоэмоциональная перезагрузка в выходные. Ретрит проводит Шевченко Ольга, сертифицированный преподаватель Кундалини Йоги, так же нутрициолог и нейрокоуч. Ольга уже 7 лет в активных практиках. И суперпредложение для пользователей приложения «Кавёр»: ?15% от стоимости! Подробнее уточнить информацию можно в ТГ https://t.me/super_olya_lya Будет включено в стоимость: — 2-ух местное проживание в домиках в лесу — Баня с ароматными травами — Йога и медитации каждый день — Дыхательная практика — Физические упражнения — Медитация — Шавасана — Мантры — Сапы и велосипеды для активного отдыха — Вкусное и здоровое питание — Мини группа День 1 — Выезд из Москвы в 11:00 — Заезд в женский монастырь в живописном месте, где можно будет погулять посмотреть всё вокруг — 16:00 приезд в глэмпинг, заселение — Вечерняя практика йоги — Ужин и отдых День 2 — Утренняя практика йоги , пранаяма, медитация мантры — Завтрак — Велопрогулка по лесу — Обед, отдых — Работа с метафорическими картами, практика йоги — Ужин — Баня День 3 — Утренняя практика — Завтрак — Заплыв на сапбордах — Выезд домой Трансфер совместно на личном авто.

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