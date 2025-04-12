Приходи на тематическую космическую вечеринку в дружеское комьюнити Make My Memories. Что будет: · Узнаешь, годишься ли ты в космонавты? · Еда из тюбиков · Несерьёзный, но познавательный КВИЗ · Игра Мемо-космос · Возможность найти новых друзей и классно провести время. Локация: 5 минут от м. Преображенская площадь Количество участников: 20 человек Стоимость билета 1800 р. — без тюбика, или 2000 р. с тюбиком космического питания. При названии промокода «Кавёр» - скидка 500 р. на покупку билета Действует правило: «Не понравится, вернут деньги»