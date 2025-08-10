Юля Поломина и Настя Чубарова
улица Покровка, 17с5
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от 600₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Юля Поломина — известная участница проектов «Женский Стендап ТНТ» и «Открытый микрофон ТНТ». Её остроумные монологи и тонкий юмор покорили сердца многих зрителей. Настя Чубарова — талантливая комедиантка, участница проектов Roast Battle Labelcom и «Женский Стендап ТНТ». Её выступления всегда отличаются особой харизмой и непредсказуемостью.
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