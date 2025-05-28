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Юлия Сидорова «Гормоны и сон: как биохимия управляет отдыхом, весом и здоровьем»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Малый Знаменский переулок, 11/11

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 6+

Про событие

На лекции ты узнаешь, почему стресс мешает нам спать, как нехватка сна сказывается на аппетите и наборе веса, а также как связаны гормоны счастья и приятные сны. А ещё: — Как мелатонин, кортизол и грелин влияют на цикл сна и бодрствования. — Почему хронический недосып повышает риск ожирения. — Какие привычки помогут улучшить сон с точки зрения гормонов. Лектор: Юлия Сидорова — детский эндокринолог, диетолог, автор метода геймификации в терапии лишнего веса, специалист по стресс-менеджменту. Работает практикующим врачом с детьми с онкологическими заболеваниями.

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