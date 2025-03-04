Внимание: билетов нет. Юлия Ахмедова - резидент и креативный продюсер «StandUp» на ТНТ. Одна из самых популярных женщин в российском стендапе. Чтобы избежать задержек по заказам на кухню рекомендуется приходить к сбору гостей. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Сбор гостей за час до начала программы. На входе потребуется паспорт.