Яся Тринадцатко
улица Покровка, 17с5
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от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Яся Тринадцатко — ведущая шоу «Пятница 13КО», медик, обладательница очаровательного корги и просто женщина-комик. Когда-то бросила стоматологию ради стендапа, но врачебная циничность слышна в её юморе до сих пор. Благодаря Ясе все узнали про адреналиновые качели, сексомнию, газлайтинг, матчество и резорциненные зубы. Яся — комик для врачей, ипохондриков и всех-всех-всех. Сбор гостей в 21:00, начало в 21:30.
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