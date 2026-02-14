Яся Тринадцатко — ведущая шоу «Пятница 13КО», медик, обладательница очаровательного корги и просто женщина-комик. Когда-то бросила стоматологию ради стендапа, но врачебная циничность слышна в её юморе до сих пор. Благодаря Ясе все узнали про адреналиновые качели, сексомнию, газлайтинг, матчество и резорциненные зубы. Яся — комик для врачей, ипохондриков и всех-всех-всех. Сбор гостей в 21:00, начало в 21:30.