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Яся Тринадцатко

Still Стендап клуб
улица Покровка, 17с5

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Завершение:

от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Яся Тринадцатко — ведущая шоу «Пятница 13КО», медик, обладательница очаровательного корги и просто женщина-комик. Когда-то бросила стоматологию ради стендапа, но врачебная циничность слышна в её юморе до сих пор. Благодаря Ясе все узнали про адреналиновые качели, сексомнию, газлайтинг, матчество и резорциненные зубы. Яся — комик для врачей, ипохондриков и всех-всех-всех. Сбор гостей в 21:00, начало в 21:30.

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