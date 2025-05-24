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Якутский шоукейс

«Профсоюз» барное объединение
Новослободская, д. 16А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Это уникальная по вайбу вечеринка от творческого объединения представителей далёкой и холодной Республики. Программа мероприятия включает часть, где организаторы делятся своими традициями: рассказывают о культуре, музыке, якутском кино, своём отношении к родной земле и о том, как она их поддерживает. В этот раз в программе паблик-ток, интерактивная лекция, показ мультфильма. Музыкальная часть — это фирменный рейв по-якутски. Описать невозможно, можно только поучаствовать, но разгон будет от рэпа и инди до этно-электроники и техно. Условия входа: бесплатный вход по регистрации до 21:00, после 21:00 вход осуществляется по депозиту 2500 рублей, который можно потратить в 38 барах на территории заведения.

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Комментарии

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Марк
16 мая 2025, 15:54

Прекрасные мероприятия! Регулярно посещаю, хотя они достаточно редки, уникальный шанс погрузиться в культуру такой таинственной и далекой Якутии)

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