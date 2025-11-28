Для иммерсивного гастроспектакля объединятся несколько видов искусств - театр, балет, хореография, история, литература, архитектура и гастрономия. В программе гастроспектакля: - Спектакль-променад по Серпуховскому историко-художественному музею с Феликсом Юсуповым - Мистическая экскурсия по городу с Григорием Распутиным - Гастрономический спектакль в ресторане «La Dacha» - Ужин из 4-ёх блюд - Коктейль «Распутин» Всего 30 гостей. Меню составлено шеф-поваром ресторана «Ла Дача» по кулинарной книге дочери Распутина. Меню из 4 блюд полностью рыбное, так как Распутин мяса не ел.