Возраст 18+
Выставки
Спектакли
Еда
Про событие
Для иммерсивного гастроспектакля объединятся несколько видов искусств - театр, балет, хореография, история, литература, архитектура и гастрономия. В программе гастроспектакля: - Спектакль-променад по Серпуховскому историко-художественному музею с Феликсом Юсуповым - Мистическая экскурсия по городу с Григорием Распутиным - Гастрономический спектакль в ресторане «La Dacha» - Ужин из 4-ёх блюд - Коктейль «Распутин» Всего 30 гостей. Меню составлено шеф-поваром ресторана «Ла Дача» по кулинарной книге дочери Распутина. Меню из 4 блюд полностью рыбное, так как Распутин мяса не ел.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи