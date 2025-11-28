ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Я убил Распутина

Серпуховский историко-художественный музей, улица Чехова, 87

Начало:

Завершение:

8500₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли
Еда

Про событие

Для иммерсивного гастроспектакля объединятся несколько видов искусств - театр, балет, хореография, история, литература, архитектура и гастрономия. В программе гастроспектакля: - Спектакль-променад по Серпуховскому историко-художественному музею с Феликсом Юсуповым - Мистическая экскурсия по городу с Григорием Распутиным - Гастрономический спектакль в ресторане «La Dacha» - Ужин из 4-ёх блюд - Коктейль «Распутин» Всего 30 гостей. Меню составлено шеф-поваром ресторана «Ла Дача» по кулинарной книге дочери Распутина. Меню из 4 блюд полностью рыбное, так как Распутин мяса не ел.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Детство. Отрочество. Юппи
Детство. Отрочество. Юппи

от 1000₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста