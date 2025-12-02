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  1. Москва
  2. События

Я нашёл себя на диване

Доброслободская улица, 5А

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 20000₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Моноспектакль, в котором герой говорит сам с собой, но слышит весь зал. Зрителю предлагается распутать детективную историю, в которую попадает любой творческий человек. Это история про всех — тех, кто во всём хочет быть «первым», кому говорили «не думай о плохом и всё пройдёт», у кого много безответных вопросов к этой жизни. Это не исповедь и не стендап, а живая встреча — честная, тёплая и немного терапевтичная.

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