Моноспектакль, в котором герой говорит сам с собой, но слышит весь зал. Зрителю предлагается распутать детективную историю, в которую попадает любой творческий человек. Это история про всех — тех, кто во всём хочет быть «первым», кому говорили «не думай о плохом и всё пройдёт», у кого много безответных вопросов к этой жизни. Это не исповедь и не стендап, а живая встреча — честная, тёплая и немного терапевтичная.