Практика-познание, где ты сможешь остановиться, выдохнуть, прислушаться и найти внутренние ресурсы. Это будет знакомство с самим собой. Узнаешь об инструментах, которые помогут раскрыть и поддержать лёгкость ума и тела, восстановить энергетический баланс и отпустить тревогу и переживания. Мастер телесной терапии, ведущая женских практик, массажист и ароматерапевт с более чем 10-летним стажем и тысячами благодарных клиентов по всей России — Светлана Тупицына. Она поделится накопленными знаниями и покажет упражнения для саморегуляции состояния тела и ума, которые помогут вернуть спокойствие и чистоту мыслей, энергию и бодрость организма.