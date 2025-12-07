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  1. Москва
  2. События

Я и есть путь

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6000₽
Возраст 18+

Про событие

Практика-познание, где ты сможешь остановиться, выдохнуть, прислушаться и найти внутренние ресурсы. Это будет знакомство с самим собой. Узнаешь об инструментах, которые помогут раскрыть и поддержать лёгкость ума и тела, восстановить энергетический баланс и отпустить тревогу и переживания. Мастер телесной терапии, ведущая женских практик, массажист и ароматерапевт с более чем 10-летним стажем и тысячами благодарных клиентов по всей России — Светлана Тупицына. Она поделится накопленными знаниями и покажет упражнения для саморегуляции состояния тела и ума, которые помогут вернуть спокойствие и чистоту мыслей, энергию и бодрость организма.

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