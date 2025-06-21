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Я глазами других

Метро Чеховская, точный адрес после записи

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1200₽
Возраст 18+

Про событие

Социально-психологический тренинг. В рамках смоделированной ситуации ты получишь новый опыт и выйдешь из комнаты с понимаем, какое впечатление производишь на окружающих! Будет полезно, если хочешь: -Найти ответ на вопрос «как меня видят другие?» -Свериться с тем, насколько внешний образ совпадает с самоощущением -Порефлексировать о своей уникальности и повысить уверенность в себе -Научиться давать и получать в ответ конструктивную обратную связь Встречу проведёт социальный психолог и арт-терапевт — Елизавета. Запись через ТГ

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