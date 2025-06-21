Социально-психологический тренинг. В рамках смоделированной ситуации ты получишь новый опыт и выйдешь из комнаты с понимаем, какое впечатление производишь на окружающих! Будет полезно, если хочешь: -Найти ответ на вопрос «как меня видят другие?» -Свериться с тем, насколько внешний образ совпадает с самоощущением -Порефлексировать о своей уникальности и повысить уверенность в себе -Научиться давать и получать в ответ конструктивную обратную связь Встречу проведёт социальный психолог и арт-терапевт — Елизавета. Запись через ТГ