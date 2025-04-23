Спектакль-прогулка по театру в наушниках, который можно слушать, смотреть, чувствовать. От закулисья до закрытого склада декораций — зрители увидят и услышат абсолютно взрослую историю обитателей Театра кукол им.С.В. Образцова. Кашу семнадцать лет, он обычный парень, далёк от театра и очень хочет мопед. Так случилось, что подработку Каш нашёл в театре кукол. Ничего особенного — гардеробщик. Особенное началось, когда Каш заблудился в лабиринте коридоров театра. Первый Актёр — Проводник. Он покажет зрителю театр «изнутри»: как он дышит, как устроен, почему работает. Зрители окажутся в самых сокровенных местах театра, в обычное время доступных только сотрудникам. А второй Актёр — Рассказчик. Он голосом в наушниках представит свою версию театрального мироустройства. В качестве специального гостя и в роли самой себя - художник-кукольник, заслуженный работник культуры РФ Вера Конюхова В спектакле звучат голоса людей театра: Сергея Образцова, основателя театра; Гордия Салтыкова, главного хранителя музея театра; Михаила Телегина, художника-технолога театра; Егора Тукмачёва, художника-изготовителя игровых кукол театра; Андрея Шалдаева, художника-изготовителя игровых кукол театра.