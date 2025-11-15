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Xxden only for girls | Кошкин дом

Веранда 3205, улица Каретный Ряд, 3с1, сад Эрмитаж

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Закрытая вечеринка только для девушек. Формат, созданный командой Xxden, уже несколько лет объединяет тех, кто выбирает красоту, свободу и атмосферу женского комьюнити. На вечер можно забыть о рутине: танцевать, подпевать, смеяться и просто быть собой. Программа вечера — Лекция от сексолога — начало в 21:00. Умный и честный разговор о близости, теле и удовольствии — Музыка — только оригинальные треки, никаких ремиксов — Специальное меню — авторские позиции на баре и на кухне — Фотограф и фотозона — возможность запечатлеть атмосферу вечера — Станция с тарологом-нумерологом — гости смогут задать личные вопросы и получить индивидуальные ответы — Коктейли, Меладзе и яркая женская энергия — всё, ради чего стоит провести вечер вне дома Вход только для девушек. Организаторы просят гостей приходить нарядными — вечер предполагает фотосъёмку и атмосферу праздника.

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