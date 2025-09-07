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Wols Live Quartet

Мунк
ул. Нижняя Сыромятническая, 1/4с11

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Синтез живого звука и электронной музыки. Саунд строится на импровизации, атмосферных звуковых текстурах и энергичном груве. В звучании переплетаются теплота духовых инструментов, глубокие басовые линии и ритмическая динамика, создавая объемное, многослойное звуковое пространство. Группа выступает в формате живого квартета с электронной основой. Их концерты — это импровизация, взаимодействие музыкантов и создание уникального звучания в моменте. Формат может варьироваться от мощного, ритмичного выступления до более медитативного и атмосферного сета. Внимание: купленный билет не предполагает посадку за столик, столы бронируются отдельно на сайте Мунка: https://munkbar.ru

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