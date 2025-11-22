Willie Key
проспект Мира, 119с23
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от 1800₽ до 13000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное
Про событие
Автор и композитор — Willie Key, прочно ассоциируется с современной латиноамериканской музыкой. На концерте в «Море Музыки» услышишь программу Alma Latina — это история о музыкальной душе родом из Латинской Америки, в которой очень много места для любви. Она способна соединить в единое целое самые разные ритмы и жанры: бразильская босса, r?n?b и soul, конечно его родные кубинские ритмы, pop, funk, колумбийская кумбия, и капелька фламенко. На концерте прозвучат уже опубликованные песни в аранжировках, созданных специально для этого концерта, и совсем новые песни, которые пока что можно услышать только вживую. Нырнёшь в авторский фьюжн-коктейль из уютной романтики и жарких танцев вместе с самым известным представителем Латинской Америки в России.
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