Автор и композитор — Willie Key, прочно ассоциируется с современной латиноамериканской музыкой. На концерте в «Море Музыки» услышишь программу Alma Latina — это история о музыкальной душе родом из Латинской Америки, в которой очень много места для любви. Она способна соединить в единое целое самые разные ритмы и жанры: бразильская босса, r?n?b и soul, конечно его родные кубинские ритмы, pop, funk, колумбийская кумбия, и капелька фламенко. На концерте прозвучат уже опубликованные песни в аранжировках, созданных специально для этого концерта, и совсем новые песни, которые пока что можно услышать только вживую. Нырнёшь в авторский фьюжн-коктейль из уютной романтики и жарких танцев вместе с самым известным представителем Латинской Америки в России.