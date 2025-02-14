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Wazzup Beijing

Невротик
Яузская улица, 5

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Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино
Вечеринки
Необычное

Про событие

Вечеринка в атмосфере Гонгконга 2000-х и андеграундной культуры Китая. С мультижанровыми сетами в её рамках выступят знакомые локальные хедлайнеры: Hipushit / Errioxa / Sharkeisha b2b Dj Designer. Помимо этого: – шахматы го под аккомпанемент кассет VHS с китайскими фильмами; – гадание на китайской Книге Перемен «Ицзин» — судьба или случайность? – 5 часов кинопленки Карвая.

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