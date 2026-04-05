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  1. Москва
  2. События

Взгляд со стороны

уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+

Про событие

Объединили приятное с полезным: новые знакомства + обратную связь о том, как тебя видят со стороны. Как проходит встреча: Знакомство в общем формате Регистрируешься в телеграм-боте Общаешься в небольших группах по 2-5 человек Каждый раунд общения задаётся новая тема/вопрос/задание, чтобы ты мог раскрываться с разных сторон По окончании времени на коммуникацию оставляешь анонимные отзывы в боте о собеседниках В конце мероприятия ты получишь: — Список из анонимных мнений, которые о тебе оставили другие. Мнения распределены рандомно — Доступ к чату с остальными участниками — Приятные впечатления от общения и отличное завершение рабочей недели Запись в ТГ

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