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Взгляд на вино: женская перспектива

улица Охотный Ряд, 2

Начало:

Завершение:

3990₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Виноделие традиционно считается мужской территорией, но всегда есть исключения из правил. На лекции вдохновишься историями талантливых, сильных и ярких женщин, которые меняют мир вина! Узнаешь о тонкостях производства и сортах винограда, как женщины-виноделы ломают стереотипы и привносят свежие идеи в традиционное ремесло. Познакомишься с яркими образцами вин и разберёшься, какие бокалы и гастрономические сочетания помогут раскрыть всю палитру вкусов и ароматов.

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