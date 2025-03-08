Виноделие традиционно считается мужской территорией, но всегда есть исключения из правил. На лекции вдохновишься историями талантливых, сильных и ярких женщин, которые меняют мир вина! Узнаешь о тонкостях производства и сортах винограда, как женщины-виноделы ломают стереотипы и привносят свежие идеи в традиционное ремесло. Познакомишься с яркими образцами вин и разберёшься, какие бокалы и гастрономические сочетания помогут раскрыть всю палитру вкусов и ароматов.