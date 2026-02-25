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Выставка После объекта (After Object)

fabula HQ, Самокатная улица, 4с1, территория бывшего завода «Кристалл»

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Персональный проект Сергея Мела, где будут представлены живопись и скульптуры художника. Концептуально проект перекликается с идеей «гиперобъекта» Тимоти Мортона и космо-пессимистической линией философии, где мир мыслится как поле сил и динамик, превосходящих любые устойчивые системы описания. Время работы стоит уточнять у организатора в тг: https://t.me/fabula_gallery

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