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Выставка оборудования и технологий для кино, фото и видеопроизводства CPS-2026

Киностудия Амедиа, Новоостаповская улица, 5с14

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Уже более 20-ти лет это главное индустриальное событие для специалистов медиапроизводства, кинопроизводства и телевидения, созданное для демонстрации новейших технологий и оборудования, обмена опытом и установления деловых контактов. Выставка интересна всем, кто так или иначе занят в производстве медиаконтента: от начинающих блогеров до крупных продакшенов. Каждый сможет найти новинки оборудования, повысить свои компетенции на мастер-классах от лучших профи индустрии, узнать про тренды на дискуссиях и круглых столах.

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