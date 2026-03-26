Уже более 20-ти лет это главное индустриальное событие для специалистов медиапроизводства, кинопроизводства и телевидения, созданное для демонстрации новейших технологий и оборудования, обмена опытом и установления деловых контактов. Выставка интересна всем, кто так или иначе занят в производстве медиаконтента: от начинающих блогеров до крупных продакшенов. Каждый сможет найти новинки оборудования, повысить свои компетенции на мастер-классах от лучших профи индустрии, узнать про тренды на дискуссиях и круглых столах.