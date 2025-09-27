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Высотка на Котельнической: тайны советского Олимпа

площадь Яузские Ворота

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от 1390₽ до 1590₽
Возраст 6+

Про событие

Организаторы приглашают тебя на прогулку вокруг самой величественной и кинематографичной из «семи сестёр» — легендарной высотки на Котельнической набережной. Этот грандиозный советский небоскрёб был не просто домом, а настоящим символом статуса, засекреченным оазисом для избранных, где жили гениальные творцы и могущественные чиновники. Приподнимешь железный занавес и заглянешь в мир, где реальность была причудливее любого сценария. Ты узнаешь, где жили, любили, творили и ссорились те, кого знала вся страна, и услышишь истории, которые никогда не попадали в газеты. Рассматривая высотку с необычных ракурсов, ты: — выяснишь пикантные подробности о том, как одиннадцать лауреатов оказались в одной постели — узнаешь, для кого были всегда открыты двери клозета великой Фаины Раневской — услышишь стихи Евгения Евтушенко, из-за которых он лишился автомобильной парковки — проверишь, хорошо ли живётся между хлебом и зрелищами — разглядишь маленький секрет большой комсомолки, украшающей шпиль высотки — расследуешь самое дерзкое звёздное ограбление, случившееся в высотке. А ещё отыщешь самую ностальгическую спортивную площадку, заглянешь в алкогольный магазин с культурным потолком, проведешь киносеанс в атмосферном кафе и узнаешь в каких фильмах блистала кинозвезда-высотка.

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