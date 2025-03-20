Уникальное гастрономическое путешествие по Кавказу! Попробуешь образцы вин из Грузии, Армении и Дагестана. В начале вечера тебя ждет игристый welcome-drink, а по ходу дегустации – 4 вина и 4 блюда. А также тосты, сабли, страсти и душевные беседы. За два часа ты узнаешь всё о секретах виноделия Кавказа, его особенностях и уникальных сортах вин. Опытные сомелье поделятся с тобой правилами дегустации и ответят на все ваши вопросы.