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Высоко-высоко в горах: кавказский ужин

Организатор позже сообщит место проведения.

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5500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Уникальное гастрономическое путешествие по Кавказу! Попробуешь образцы вин из Грузии, Армении и Дагестана. В начале вечера тебя ждет игристый welcome-drink, а по ходу дегустации – 4 вина и 4 блюда. А также тосты, сабли, страсти и душевные беседы. За два часа ты узнаешь всё о секретах виноделия Кавказа, его особенностях и уникальных сортах вин. Опытные сомелье поделятся с тобой правилами дегустации и ответят на все ваши вопросы.

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