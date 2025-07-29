Выпускной курса по стендапу — событие, которое отмечает окончание обучения студентов в специализированной программе по стендап комедии. В рамках этого мероприятия выпускники демонстрируют свои навыки в выступлениях перед публикой, делая шутки и анекдоты на различные темы! Выпускное шоу — отличная возможность познакомиться с импровизацией, почувствовать наше комьюнити и хорошо провести время.