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Введенское кладбище: мистическое и загадочное

ул. Наличная, вл. 1. У входа на Введенское кладбище (внутри арки)

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от 1490₽ до 1690₽
Возраст 12+

Про событие

Чумное, иноверческое, немецкое— таким долгое время считали Введенское кладбище, ведь его скорбные ангелы охраняют вечный покой поляков, французов, итальянцев, немцев, которые несколько веков назад приехали в Россию. Это были те, кто всей душой любил наш край. Те, кто отдал свою жизнь за страну, которая не была родиной, но стала родной и любимой. Те, кто захотел и в вечности остаться в России. Здесь почти каждое надгробие как вывеска с Кузнецкого моста 19 века: аптекари Феррейны, кондитер Эйнем, виноторговцы Депре и Леве, повар Люсьен Оливье, промышленники Вогау, Йокиши, Эрлангеры, Кноппы. Здесь затейливо переплелись и вехи военной истории: братские могилы героев Великой Отечественной и могилы немецких пленных, умерших в госпиталях Первой Мировой. Такие противоречия и создают особую атмосферу. Это кладбище давно не точка горя, а волшебный лес, населённый ангелами. Его аллеи украшены мраморными распятиями, необычными часовнями, скорбными женскими фигурами, фантастическими птицами и ангелами с опущенными крыльями. Неспешно прогуливаясь по аллеям, протискиваясь меж оград и разбирая надписи на надгробиях, ты узнаешь: — где находится кусочек Франции в Москве и как туда попасть без визы — какое блюдо на самом деле придумал Люсьен Оливье — почему на могиле доктора висят кандалы какая балерина крутила 32 фуэте задолго до Матильды Ксешинской — кто впервые перевёл футбольные правила на русский язык — что общего между минералочкой и лодырями. А ещё увидишь склеп-вампирку, разгадаешь загадку трёх статуй Христа, услышишь вальс, посвящённый парфюму, отыщешь шедевр трёх гениев и загадаешь заветное желание.

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