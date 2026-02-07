Та самая документалка из трендов о пингвине. В чём заключается его тайна и почему он уходит от стаи? Сбой в системе или мы чего-то не знаем? Вернер Херцог расстроен тем, насколько арктическая жизнь так похожа на городскую (он ненавидит присутствие на станции курсов йоги и торговых автоматов), и ещё он очень разочарован хорошей погодой... Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.