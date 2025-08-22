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Всеволод Коршунов «Нелинейная структура фильма»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Малый Знаменский переулок, 11/11

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 6+
Кино

Про событие

На лекции ты узнаешь: — Правда ли, что Кристофер Нолан снимает самые хитроумно устроенные фильмы? — Куда в кино течёт время и всегда ли оно похоже на поток? — Как не перепутать инверсивную и реверсивную структуры? — Что стоит за кажущейся простотой композиции «Оппенгеймера»? Лектор: Всеволод Коршунов — кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа, куратор курса «Практическая кинокритика» Московской школы кино, автор книги «Призвание: режиссёр», ведущий подкаста «Крупным планом».

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