Отличается ли профессиональный просмотр от фанатского? На что обращает внимание критик и что записывает в свой блокнот? В чем суть вертикального и горизонтального анализа? И может ли разбор быть объективным? Искать ответы на эти и другие вопросы будешь вместе с Всеволодом Коршуновым. Лектор: Всеволод Коршунов, кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа, куратор Московской школы кино, автор книги «Призвание: режиссер», ведущий подкаста «Крупным планом» Количество мест ограничено.