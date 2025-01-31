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Всеволод Коршунов: «Как критики смотрят кино»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+
Кино
Необычное

Про событие

Отличается ли профессиональный просмотр от фанатского? На что обращает внимание критик и что записывает в свой блокнот? В чем суть вертикального и горизонтального анализа? И может ли разбор быть объективным? Искать ответы на эти и другие вопросы будешь вместе с Всеволодом Коршуновым. Лектор: Всеволод Коршунов, кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа, куратор Московской школы кино, автор книги «Призвание: режиссер», ведущий подкаста «Крупным планом» Количество мест ограничено.

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