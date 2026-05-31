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Выставки
Про событие
Выставка «Вселенная собак» приглашает художников и мастеров разных направлений представить свои работы, вдохновлённые образом собаки — друга, спутника, защитника и просто удивительного существа. В экспозиции будут собраны картины, скульптуры, фотографии и другие произведения, передающие характер, настроение и многообразие собачьего мира. Кто может принять участие в выставке? Все желающие. Подать заявку можно здесь: https://igoevent.com/msk/book/dogsuniverse Остались вопросы? Пиши https://t.me/tomastulova
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