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Вселенная собак

Lovely Loft, Большая Семёновская улица, 42с6

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 2000₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Выставка «Вселенная собак» приглашает художников и мастеров разных направлений представить свои работы, вдохновлённые образом собаки — друга, спутника, защитника и просто удивительного существа. В экспозиции будут собраны картины, скульптуры, фотографии и другие произведения, передающие характер, настроение и многообразие собачьего мира. Кто может принять участие в выставке? Все желающие. Подать заявку можно здесь: https://igoevent.com/msk/book/dogsuniverse Остались вопросы? Пиши https://t.me/tomastulova

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