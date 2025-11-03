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«Вселенная Ханса Циммера»: Концерт неоклассики на панорамной крыше

Крыша универмага Цветной, Цветной бульвар, 15с1

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2300₽
Возраст 12+
Стендап
Концерты

Про событие

В этот уютный вечер при свечах выступит камерный оркестр Grani Music с уникальной программой, где встретятся выдающиеся композиторы XXI века, в чьей музыке сочетаются минимализм и постминимализм, трогательность и чувственность. От Ханса Циммера, Макса Рихтера, Яна Тирсена, Людовико Эйнауди — настоящих титанов современной классики — до тонко чувствующих исландцев Оулафюра Арнальдса, Хильдур Гуднадоуттир и Йохана Йоханнссона. Здесь же тёплый итальянец Дарио Марианелли, завораживающий Дэн Ромер и педантичный Филип Гласс. Тебе не нужно знать всю классическую музыку, чтобы насладиться вечером, просто расслабься и наслаждайся потрясающими произведениями, которые ты услышишь. Атмосфера романтики, мерцание свечей, панорамный вид на город и… Ханс Циммер. Этот вечер не оставит никого равнодушным. Начало в 17:00, сбор гостей с 16:00.

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