В этот уютный вечер при свечах выступит камерный оркестр Grani Music с уникальной программой, где встретятся выдающиеся композиторы XXI века, в чьей музыке сочетаются минимализм и постминимализм, трогательность и чувственность. От Ханса Циммера, Макса Рихтера, Яна Тирсена, Людовико Эйнауди — настоящих титанов современной классики — до тонко чувствующих исландцев Оулафюра Арнальдса, Хильдур Гуднадоуттир и Йохана Йоханнссона. Здесь же тёплый итальянец Дарио Марианелли, завораживающий Дэн Ромер и педантичный Филип Гласс. Тебе не нужно знать всю классическую музыку, чтобы насладиться вечером, просто расслабься и наслаждайся потрясающими произведениями, которые ты услышишь. Атмосфера романтики, мерцание свечей, панорамный вид на город и… Ханс Циммер. Этот вечер не оставит никого равнодушным. Начало в 17:00, сбор гостей с 16:00.