Дегустация в уютном зале при свечах, на которой ты насладишься изысканными вкусами розовых вин и узнать больше об их особенностях и производстве. Розе может быть не только лёгким аперитивным напитком с ароматом земляники и сливок, но и довольно сложным вином для ценителей. От нежно-лососёвого розе до насыщенных, почти красных – мир розового вина очень разнообразен. Также тебя ждёт специальная музыкальная программа «SADE и лучшие хиты о любви» в исполнении Карины Милициной, которую ты можешь посетить после винной дегустации. Для этого необходимо выбрать специальный билет. Категории билетов: дегустация без концерта – 3500 рублей/ с концертом – 5000 рублей. Вопросы (WhatsApp) – +79175982051