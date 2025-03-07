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Все оттенки розе. Дегустация розовых вин в высотке на Котельнической

Signature art, Котельническая набережная, 1/15кВК

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от 3500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Дегустация в уютном зале при свечах, на которой ты насладишься изысканными вкусами розовых вин и узнать больше об их особенностях и производстве. Розе может быть не только лёгким аперитивным напитком с ароматом земляники и сливок, но и довольно сложным вином для ценителей. От нежно-лососёвого розе до насыщенных, почти красных – мир розового вина очень разнообразен. Также тебя ждёт специальная музыкальная программа «SADE и лучшие хиты о любви» в исполнении Карины Милициной, которую ты можешь посетить после винной дегустации. Для этого необходимо выбрать специальный билет. Категории билетов: дегустация без концерта – 3500 рублей/ с концертом – 5000 рублей. Вопросы (WhatsApp) – +79175982051

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